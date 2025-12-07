Imenik podjetij
Neo4j
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Arhitekt rešitev

  • Vse plače Arhitekt rešitev

Neo4j Arhitekt rešitev Plače

Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in United States pri Neo4j se giblje od $178K do $249K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Neo4j. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$194K - $234K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$178K$194K$234K$249K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Neo4j?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Neo4j in United States znaša letno skupno plačilo $249,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Neo4j za vlogo Arhitekt rešitev in United States je $178,450.

