Povprečno Kadrovik skupno nadomestilo in Sweden pri Neo4j se giblje od SEK 626K do SEK 888K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Neo4j. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$74.6K - $88.4K
Sweden
Običajen razpon
Možen razpon
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Neo4j?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri Neo4j in Sweden znaša letno skupno plačilo SEK 888,081. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Neo4j za vlogo Kadrovik in Sweden je SEK 625,518.

