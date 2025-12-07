Imenik podjetij
Neo4j
Neo4j Trženje Plače

Povprečno Trženje skupno nadomestilo in Singapore pri Neo4j se giblje od SGD 233K do SGD 331K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Neo4j. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$204K - $232K
Singapore
Običajen razpon
Možen razpon
$180K$204K$232K$256K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Neo4j?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Trženje pri Neo4j in Singapore znaša letno skupno plačilo SGD 330,760. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Neo4j za vlogo Trženje in Singapore je SGD 232,653.

