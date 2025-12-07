Imenik podjetij
Neo4j
Neo4j Informacijski tehnolog (IT) Plače

Povprečno Informacijski tehnolog (IT) skupno nadomestilo pri Neo4j se giblje od £60K do £85.6K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Neo4j. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$92.4K - $108K
United Kingdom
Običajen razpon
Možen razpon
$80.6K$92.4K$108K$115K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Neo4j?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri Neo4j znaša letno skupno plačilo £85,604. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Neo4j za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je £59,996.

