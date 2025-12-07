Imenik podjetij
Neo4j
Neo4j Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in United States pri Neo4j se giblje od $125K do $174K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Neo4j. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$135K - $164K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$125K$135K$164K$174K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Neo4j?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Neo4j in United States znaša letno skupno plačilo $174,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Neo4j za vlogo Podatkovni analitik in United States je $124,500.

Drugi viri

