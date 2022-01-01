Nemetschek Group Plače

Plače Nemetschek Group se gibljejo od $50,793 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $93,840 za Vodja programov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Nemetschek Group. Zadnja posodobitev: 11/27/2025
