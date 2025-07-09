Imenik podjetij
NDA Plače

Plače NDA se gibljejo od $11,637 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $125,372 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri NDA. Zadnja posodobitev: 9/8/2025

$160K

Poslovni analitik
$56K
Podatkovni analitik
$16.4K
Človeški viri
$20.5K

Informacijski tehnolog (IT)
$13.7K
Trženje
$82.5K
Oblikovalec izdelkov
$11.6K
Vodja izdelkov
$54.8K
Vodja projekta
$50.3K
Prodaja
$17.8K
Programski inženir
$22.3K

Backend programski inženir

Vodja programskega inženiringa
$125K
Arhitekt rešitev
$89.6K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri NDA je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $125,372. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri NDA je $36,300.

