Programski inženir nadomestilo in United States pri NCR se giblje od $93.4K na year za Grade 9 do $169K na year za Grade 13. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $100K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete NCR. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
