Imenik podjetij
NCR
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja projekta

  • Vse plače Vodja projekta

NCR Vodja projekta Plače

Mediana Vodja projekta nadomestila in Israel pri NCR znaša skupaj ₪396K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete NCR. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Mediani paket
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Skupaj na leto
₪396K
Raven
11
Osnovna plača
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪20.5K
Leta v podjetju
10 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri NCR?

₪562K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja projekta ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja projekta pri NCR in Israel znaša letno skupno plačilo ₪430,911. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri NCR za vlogo Vodja projekta in Israel je ₪383,528.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za NCR

Povezana podjetja

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • ISG
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri