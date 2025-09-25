Oblikovalec izdelkov nadomestilo in United States pri NCR se giblje od $93.5K na year za Grade 9 do $140K na year za Grade 11. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $133K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete NCR. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
