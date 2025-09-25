Imenik podjetij
NCR
  • Plače
  • Oblikovalec izdelkov

  • Vse plače Oblikovalec izdelkov

NCR Oblikovalec izdelkov Plače

Oblikovalec izdelkov nadomestilo in United States pri NCR se giblje od $93.5K na year za Grade 9 do $140K na year za Grade 11. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $133K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete NCR. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri NCR?

Vključeni nazivi

UX oblikovalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec izdelkov pri NCR in United States znaša letno skupno plačilo $185,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri NCR za vlogo Oblikovalec izdelkov in United States je $100,000.

Drugi viri