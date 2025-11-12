Imenik podjetij
National University of Singapore
  • Plače
  • Programski inženir

  • Raziskovalni znanstvenik

National University of Singapore Raziskovalni znanstvenik Plače

Mediana Raziskovalni znanstvenik nadomestila in Singapore pri National University of Singapore znaša skupaj SGD 96.1K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete National University of Singapore. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Mediani paket
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Skupaj na leto
SGD 96.1K
Raven
L5
Osnovna plača
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
2 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Raziskovalni znanstvenik pri National University of Singapore in Singapore znaša letno skupno plačilo SGD 128,249. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri National University of Singapore za vlogo Raziskovalni znanstvenik in Singapore je SGD 96,073.

