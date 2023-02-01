Imenik podjetij
Multiverse Plače

Plače Multiverse se gibljejo od $70,569 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $296,082 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Multiverse. Zadnja posodobitev: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programski inženir
Median $115K

Full-Stack programski inženir

Oblikovalec izdelkov
Median $78.6K
Poslovni analitik
$202K

Podatkovni znanstvenik
$70.6K
Človeški viri
$131K
Trženje
$76.6K
Vodja izdelkov
Median $87.4K
Kadrovik
$163K
Prodaja
$296K
Vodja programskega inženiringa
$153K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Multiverse je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $296,082. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Multiverse je $123,016.

