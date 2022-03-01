Adresár Spoločností
MTS
Platový rozsah MTS sa pohybuje od $13,866 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja projekta na spodnom konci do $83,421 pre Vodja znanosti podatkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov MTS. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

Razvijalec programske opreme
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS inženir

Frontend programski inženir

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Inženir zagotavljanja kakovosti (QA)

Podatkovni inženir

DevOps inženir

Znanstvenik podatkov
Median $35K
Poslovni analitik
Median $30.6K

Analitik podatkov
Median $14.7K
Oblikovalec izdelkov
Median $30.4K
Vodja izdelka
Median $48.4K
Vodja razvoja programske opreme
Median $66.7K
Vodja projekta
Median $13.9K
Vodja znanosti podatkov
Median $83.4K
Administrativni asistent
$81.1K
Finančni analitik
$18.7K
Človeški viri
$16.6K
Informacijski tehnolog (IT)
$57.3K
Svetovalec za upravljanje
$47.6K
Trženje
$27.3K
Vodja oblikovanja izdelkov
$68.3K
Arhitekt rešitev
$61.9K
Tehnični vodja programa
$44.5K
Často kladené otázky

Kõrgeima palgaga roll MTS on Vodja znanosti podatkov aastase kogukompensatsiooniga $83,421. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
MTS mediaan aastane kogukompensatsioon on $44,476.

