Programski inženir nadomestilo in India pri Mphasis se giblje od ₹394K na year za L1 do ₹2.11M na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹1.46M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mphasis. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
Nobena plača ni bila najdena
