Programski inženir nadomestilo in India pri Mphasis se giblje od ₹394K na year za L1 do ₹2.11M na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹1.46M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mphasis. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
(Začetna stopnja)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri Mphasis?

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

QA programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Mphasis in India znaša letno skupno plačilo ₹2,457,982. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mphasis za vlogo Programski inženir in India je ₹1,399,002.

