Podatkovni znanstvenik nadomestilo in Taiwan pri Mphasis znaša NT$397K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in Taiwan znaša skupaj NT$406K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mphasis. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L3
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L4
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***