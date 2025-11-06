Programski inženir nadomestilo in Greater Vancouver pri Mozilla znaša CA$185K na year za P3. Mediana yearnega nadomestila in Greater Vancouver znaša skupaj CA$194K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mozilla. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$185K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
