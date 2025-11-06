Programski inženir nadomestilo in Greater Toronto Area pri Mozilla se giblje od CA$152K na year za P2 do CA$316K na year za P5. Mediana yearnega nadomestila in Greater Toronto Area znaša skupaj CA$169K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mozilla. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
