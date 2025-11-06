Imenik podjetij
Mozilla
Mozilla Programski inženir Plače v Berlin Metropolitan Region

Programski inženir nadomestilo in Berlin Metropolitan Region pri Mozilla se giblje od €120K na year za P3 do €134K na year za P4. Mediana yearnega nadomestila in Berlin Metropolitan Region znaša skupaj €128K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mozilla. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
Software Engineer 1(Začetna stopnja)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Mozilla?

Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Mozilla in Berlin Metropolitan Region znaša letno skupno plačilo €154,884. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mozilla za vlogo Programski inženir in Berlin Metropolitan Region je €124,710.

Drugi viri