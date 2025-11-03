Imenik podjetij
Moxa
Moxa Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Taiwan pri Moxa znaša skupaj NT$1.29M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Moxa. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Mediani paket
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Skupaj na leto
NT$1.29M
Raven
Osnovna plača
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Bonus
NT$374K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Moxa?
+NT$1.78M
+NT$2.74M
+NT$615K
+NT$1.08M
+NT$677K
Najnovejše prijave plač
Mrežni inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Moxa in Taiwan znaša letno skupno plačilo NT$2,040,886. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Moxa za vlogo Programski inženir in Taiwan je NT$1,159,915.

Drugi viri