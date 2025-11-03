Imenik podjetij
Moveworks
Moveworks Arhitekt rešitev Plače

Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in United States pri Moveworks se giblje od $410K do $585K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Moveworks. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$470K - $550K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$410K$470K$550K$585K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Moveworks so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Moveworks so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Podatkovni arhitekt

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Moveworks in United States znaša letno skupno plačilo $585,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Moveworks za vlogo Arhitekt rešitev in United States je $410,000.

Drugi viri