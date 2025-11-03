Imenik podjetij
Moveworks
Moveworks Kadrovik Plače

Povprečno Kadrovik skupno nadomestilo in India pri Moveworks se giblje od ₹1.74M do ₹2.44M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Moveworks. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₹1.89M - ₹2.19M
India
Običajen razpon
Možen razpon
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 2 več Kadrovik prijavs pri Moveworks za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Moveworks so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri Moveworks in India znaša letno skupno plačilo ₹2,439,028. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Moveworks za vlogo Kadrovik in India je ₹1,742,163.

