Mediana Oblikovalec produktov nadomestila in United Kingdom pri Motorway znaša skupaj £69.1K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Motorway. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Mediani paket
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£69.1K
Raven
Senior
Osnovna plača
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Motorway?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri Motorway in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £70,314. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Motorway za vlogo Oblikovalec produktov in United Kingdom je £69,145.

