Mediana Programski inženir nadomestila in India pri Motorq znaša skupaj ₹3.12M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Motorq. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Mediani paket
company icon
Motorq
Software Engineer
Chennai, TN, India
Skupaj na leto
₹3.12M
Raven
-
Osnovna plača
₹3.12M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
1 Leto
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Motorq in India znaša letno skupno plačilo ₹7,250,102. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Motorq za vlogo Programski inženir in India je ₹3,117,258.

