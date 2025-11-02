Imenik podjetij
Motorola
Motorola Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri Motorola se giblje od $102K na year za L7 do $145K na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $115K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Motorola. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L7
(Začetna stopnja)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Motorola in United States znaša letno skupno plačilo $166,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Motorola za vlogo Programski inženir in United States je $108,000.

