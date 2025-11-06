Imenik podjetij
Montefiore Health System
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

  • New York City Area

Montefiore Health System Podatkovni znanstvenik Plače v New York City Area

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in New York City Area pri Montefiore Health System znaša skupaj $120K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Montefiore Health System. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Montefiore Health System
Data Scientist
New York, NY
Skupaj na leto
$120K
Raven
-
Osnovna plača
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Montefiore Health System?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Podatkovni znanstvenik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Montefiore Health System in New York City Area znaša letno skupno plačilo $125,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Montefiore Health System za vlogo Podatkovni znanstvenik in New York City Area je $115,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Montefiore Health System

Povezana podjetja

  • Stripe
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Coinbase
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri