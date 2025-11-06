Imenik podjetij
Money View
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Bengaluru

Money View Programski inženir Plače v Greater Bengaluru

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Bengaluru pri Money View znaša skupaj ₹2.98M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Money View. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Money View
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹2.98M
Raven
L2
Osnovna plača
₹2.42M
Stock (/yr)
₹296K
Bonus
₹269K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Money View?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Money View in Greater Bengaluru znaša letno skupno plačilo ₹4,938,556. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Money View za vlogo Programski inženir in Greater Bengaluru je ₹2,679,478.

