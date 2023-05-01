Imenik podjetij
Monarch Tractor
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Monarch Tractor Plače

Plače Monarch Tractor se gibljejo od $125,625 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $260,295 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Monarch Tractor. Zadnja posodobitev: 9/16/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Vodja tehniškega programa
Median $168K
Strojni inženir
$143K
Vodja izdelkov
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Programski inženir
$126K
Vodja programskega inženiringa
$260K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Monarch Tractor je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $260,295. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Monarch Tractor je $144,218.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Monarch Tractor

Povezana podjetja

  • Coinbase
  • Amazon
  • Facebook
  • Google
  • Square
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri