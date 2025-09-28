Imenik podjetij
Momentive.ai
Momentive.ai Finančni analitik Plače

Povprečno Finančni analitik skupno nadomestilo in United States pri Momentive.ai se giblje od $126K do $178K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Momentive.ai. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$143K - $169K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$126K$143K$169K$178K
Običajen razpon
Možen razpon

$160K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Momentive.ai so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Finančni analitik pri Momentive.ai in United States znaša letno skupno plačilo $178,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Momentive.ai za vlogo Finančni analitik in United States je $125,550.

Izbrane službe

