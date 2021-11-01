Imenik podjetij
Mollie
Mollie Plače

Plače Mollie se gibljejo od $57,450 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $149,235 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Mollie. Zadnja posodobitev: 9/15/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja programskega inženiringa
Median $149K
Podatkovni analitik
$57.4K

Podatkovni znanstvenik
$92.7K
Trženje
$81K
Vodja projekta
$101K
Analitik kibernetske varnosti
$110K
Vodja tehniškega programa
$114K
The highest paying role reported at Mollie is Vodja programskega inženiringa with a yearly total compensation of $149,235. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mollie is $101,241.

