Molex
    • O podjetju

    Molex manufactures electronic, electrical and fiber optic connection systems, ribbon cable, switches and application tooling. Over 100,000 passive component interconnect products and extensive custom design are offered worldwide.

    molex.com
    Spletna stran
    1938
    Leto ustanovitve
    9,450
    Število zaposlenih
    $1B-$10B
    Ocenjen prihodek
    Sedež

