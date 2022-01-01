Imenik podjetij
Model N Plače

Plače Model N se gibljejo od $72,611 skupnega letnega nadomestila za Vodja programa na spodnjem koncu do $280,000 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Model N. Zadnja posodobitev: 9/13/2025

$160K

Vodja izdelkov
Median $280K
Programski inženir
Median $137K
Človeški viri
$236K

Pravni oddelek
$256K
Svetovalni upravni strokovnjak
$80.4K
Vodja programa
$72.6K
Vodja programskega inženiringa
$259K
Arhitekt rešitev
$217K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Model N je Vodja izdelkov z letnim skupnim plačilom $280,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Model N je $226,502.

Drugi viri