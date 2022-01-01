Imenik podjetij
Mixpanel
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Mixpanel Plače

Plače Mixpanel se gibljejo od $41,790 skupnega letnega nadomestila za Svetovalni upravni strokovnjak na spodnjem koncu do $353,723 za Oblikovalec izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Mixpanel. Zadnja posodobitev: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $242K
Poslovne operacije
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Poslovni razvoj
$269K
Služba za stranke
$101K
Podatkovni znanstvenik
$221K
Človeški viri
$340K
Svetovalni upravni strokovnjak
$41.8K
Trženjske operacije
$208K
Oblikovalec izdelkov
$354K
Kadrovik
$180K
Prodaja
$179K
Vodja programskega inženiringa
$254K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Mixpanel so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Mixpanel je Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $353,723. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Mixpanel je $229,193.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Mixpanel

Povezana podjetja

  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • People.ai
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri