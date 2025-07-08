Imenik podjetij
Miniso
Miniso Plače

Plače Miniso se gibljejo od $6,733 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $167,969 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Miniso. Zadnja posodobitev: 11/27/2025

Podatkovni znanstvenik
$168K
Prodaja
$6.7K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Miniso je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $167,969. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Miniso je $87,351.

Drugi viri

