MindsDB Plače

Plače MindsDB se gibljejo od $125,134 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $214,200 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri MindsDB . Zadnja posodobitev: 11/26/2025