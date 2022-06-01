Imenik podjetij
Miltenyi Biotec
Miltenyi Biotec Plače

Plače Miltenyi Biotec se gibljejo od $48,860 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $147,758 za Biomedicinski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Miltenyi Biotec. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Administrativni asistent
$48.9K
Biomedicinski inženir
$148K
Pravni oddelek
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Vodja izdelkov
$118K
Vodja projekta
$76.7K
Programski inženir
$104K
Vodja tehniškega programa
$109K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Miltenyi Biotec je Biomedicinski inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $147,758. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Miltenyi Biotec je $109,140.

