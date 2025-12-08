Imenik podjetij
Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in China pri miHoYo se giblje od CN¥840K do CN¥1.15M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete miHoYo. Nazadnje posodobljeno: 12/8/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$128K - $151K
China
Običajen razpon
Možen razpon
$118K$128K$151K$161K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri miHoYo?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri miHoYo in China znaša letno skupno plačilo CN¥1,149,541. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri miHoYo za vlogo Oblikovalec produktov in China je CN¥839,664.

Drugi viri

