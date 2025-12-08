Imenik podjetij
Povprečno Človeški viri skupno nadomestilo in Canada pri miHoYo se giblje od CA$60.3K do CA$85.6K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete miHoYo. Nazadnje posodobljeno: 12/8/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$49.8K - $58.9K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$43.8K$49.8K$58.9K$62.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri miHoYo?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Človeški viri pri miHoYo in Canada znaša letno skupno plačilo CA$85,576. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri miHoYo za vlogo Človeški viri in Canada je CA$60,275.

