miHoYo Podatkovni znanstvenik Plače

Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in China pri miHoYo se giblje od CN¥1.34M do CN¥1.94M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete miHoYo. Nazadnje posodobljeno: 12/8/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$213K - $247K
China
Običajen razpon
Možen razpon
$188K$213K$247K$272K
Običajen razpon
Možen razpon

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri miHoYo in China znaša letno skupno plačilo CN¥1,942,188. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri miHoYo za vlogo Podatkovni znanstvenik in China je CN¥1,338,314.

