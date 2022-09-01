Midea Group Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Midea Group sa pohybuje od $25,016 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja projekta na spodnom konci do $251,250 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Midea Group. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $92K
Analitik podatkov
$49.4K
Finančni analitik
$54.9K

Industrijski oblikovalec
$41.9K
Strojni inženir
$48.1K
Vodja izdelka
$71.4K
Vodja projekta
$25K
Vodja razvoja programske opreme
$251K
Často kladené otázky

Midea Group'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $251,250 ücretle Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Midea Group'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $52,147'dır.

