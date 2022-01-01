Imenik podjetij
MicroStrategy
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

MicroStrategy Plače

Plače MicroStrategy se gibljejo od $107,100 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $320,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri MicroStrategy. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja programskega inženiringa
Median $320K
Administrativni asistent
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Poslovni analitik
$129K
Podatkovni znanstvenik
$225K
Oblikovalec izdelkov
$107K
Vodja izdelkov
$286K
Vodja projekta
$200K
Prodaja
$209K
Prodajni inženir
Median $263K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at MicroStrategy is Vodja programskega inženiringa with a yearly total compensation of $320,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MicroStrategy is $208,950.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za MicroStrategy

Povezana podjetja

  • Rackspace
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Red Hat
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri