Microsoft
  • Plače
  • Vodja programskega inženirstva

  • Vse plače Vodja programskega inženirstva

  • Greater Bengaluru

Microsoft Vodja programskega inženirstva Plače v Greater Bengaluru

Vodja programskega inženirstva nadomestilo in Greater Bengaluru pri Microsoft se giblje od ₹10.05M na year za 64 do ₹15.88M na year za 66. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹12.35M.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
64
Senior Manager
₹10.05M
₹5.92M
₹3.13M
₹1M
Principal EM
Principal Director of Engineering
₹12.96M
₹7.09M
₹4.65M
₹1.22M
66
₹15.88M
₹8.63M
₹5.95M
₹1.3M
Senior Director
67
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU

Pri Microsoft so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Microsoft in Greater Bengaluru znaša letno skupno plačilo ₹16,201,955. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Microsoft za vlogo Vodja programskega inženirstva in Greater Bengaluru je ₹12,083,349.

