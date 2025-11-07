Vodja programskega inženirstva nadomestilo in Greater Bengaluru pri Microsoft se giblje od ₹10.05M na year za 64 do ₹15.88M na year za 66. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹12.35M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Microsoft. Nazadnje posodobljeno: 11/7/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
64
₹10.05M
₹5.92M
₹3.13M
₹1M
Principal EM
₹12.96M
₹7.09M
₹4.65M
₹1.22M
66
₹15.88M
₹8.63M
₹5.95M
₹1.3M
Senior Director
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)
20%
LETO 1
20%
LETO 2
20%
LETO 3
20%
LETO 4
20%
LETO 5
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
