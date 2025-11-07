Programski inženir nadomestilo in Prague Metropolitan Area pri Microsoft se giblje od CZK 1.1M na year za 59 do CZK 3.52M na year za 65. Mediana yearnega nadomestila in Prague Metropolitan Area znaša skupaj CZK 2.29M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Microsoft. Nazadnje posodobljeno: 11/7/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
SDE
CZK 1.1M
CZK 873K
CZK 162K
CZK 66.5K
60
CZK 1.28M
CZK 986K
CZK 207K
CZK 89.2K
SDE II
CZK 1.64M
CZK 1.22M
CZK 339K
CZK 77.6K
62
CZK 1.75M
CZK 1.38M
CZK 307K
CZK 58.1K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)
20%
LETO 1
20%
LETO 2
20%
LETO 3
20%
LETO 4
20%
LETO 5
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
