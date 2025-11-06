Programski inženir nadomestilo in Greater Sydney pri Microsoft se giblje od A$148K na year za 59 do A$251K na year za 64. Mediana yearnega nadomestila in Greater Sydney znaša skupaj A$160K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Microsoft. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
SDE
A$148K
A$115K
A$20.7K
A$11.9K
60
A$159K
A$119K
A$27.8K
A$11.5K
SDE II
A$172K
A$141K
A$19.8K
A$10.8K
62
A$188K
A$151K
A$28.4K
A$8.4K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)
20%
LETO 1
20%
LETO 2
20%
LETO 3
20%
LETO 4
20%
LETO 5
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
