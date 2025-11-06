Imenik podjetij
Microsoft Programski inženir Plače v Greater Los Angeles Area

Programski inženir nadomestilo in Greater Los Angeles Area pri Microsoft se giblje od $153K na year za 59 do $326K na year za 65. Mediana yearnega nadomestila in Greater Los Angeles Area znaša skupaj $223K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Microsoft. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
SDE
59(Začetna stopnja)
$153K
$120K
$25K
$8.2K
60
$189K
$137K
$39.9K
$12.1K
SDE II
61
$195K
$150K
$32.6K
$12.8K
62
$195K
$156K
$26.5K
$13K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU

Pri Microsoft so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Vključeni nazivi

iOS inženir

Frontend programski inženir

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Mrežni inženir

QA programski inženir

Podatkovni inženir

Produkcijski programski inženir

Varnostni programski inženir

DevOps inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Kripto inženir

Programski inženir virtualne resničnosti

Sistemski inženir

Programski inženir video iger

Razvojni zagovornik

Raziskovalni znanstvenik

AI raziskovalec

AI inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Microsoft in Greater Los Angeles Area znaša letno skupno plačilo $363,112. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Microsoft za vlogo Programski inženir in Greater Los Angeles Area je $220,000.

