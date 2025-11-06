Microsoft Programski inženir Plače v Greater Cairo

Programski inženir nadomestilo in Greater Cairo pri Microsoft se giblje od EGP 1.12M na year za 59 do EGP 1.94M na year za 63. Mediana yearnega nadomestila in Greater Cairo znaša skupaj EGP 1.23M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Microsoft. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus SDE 59 ( Začetna stopnja ) EGP 1.12M EGP 715K EGP 406K EGP 0 60 EGP 1.13M EGP 701K EGP 383K EGP 42.5K SDE II 61 EGP 1.21M EGP 675K EGP 529K EGP 3.6K 62 EGP 1.67M EGP 700K EGP 849K EGP 119K Prikaži 9 Več stopenj

Razpored pridobivanja

Vrsta delnic RSU Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 25.00 % letno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Microsoft ?

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Microsoft ?

