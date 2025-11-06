Imenik podjetij
Microsoft
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Colombia

Microsoft Programski inženir Plače v Colombia

Programski inženir nadomestilo in Colombia pri Microsoft se giblje od COP 203.12M na year za 60 do COP 347.34M na year za 64. Mediana yearnega nadomestila in Colombia znaša skupaj COP 325.09M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Microsoft. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
SDE
59(Začetna stopnja)
COP --
COP --
COP --
COP --
60
COP 203.12M
COP 128.75M
COP 69.82M
COP 4.54M
SDE II
61
COP 268.65M
COP 159.43M
COP 94.82M
COP 14.41M
62
COP 285.27M
COP 202.13M
COP 69.6M
COP 13.54M
Prikaži 9 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Microsoft logo
+COP 975.26M
Block logo
+COP 235.69M
Robinhood logo
+COP 361.66M
Stripe logo
+COP 81.27M
Datadog logo
+COP 142.22M
Verily logo
+COP 89.4M
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Sometimes a 5 year schedule

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU

Pri Microsoft so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)

Sometimes a 5 year schedule

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Sometimes a 5 year schedule

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Sometimes a 5 year schedule



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

iOS inženir

Frontend programski inženir

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Mrežni inženir

QA programski inženir

Podatkovni inženir

Produkcijski programski inženir

Varnostni programski inženir

DevOps inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Kripto inženir

Programski inženir virtualne resničnosti

Sistemski inženir

Programski inženir video iger

Razvojni zagovornik

Raziskovalni znanstvenik

AI raziskovalec

AI inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Microsoft in Colombia znaša letno skupno plačilo COP 389,251,440. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Microsoft za vlogo Programski inženir in Colombia je COP 302,710,479.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Microsoft

Povezana podjetja

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri