Prodaja nadomestilo in United Kingdom pri Microsoft se giblje od £69.3K na year za 59 do £214K na year za 65. Mediana yearnega nadomestila in United Kingdom znaša skupaj £155K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Microsoft. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
59
£69.3K
£44.1K
£5.1K
£20K
60
£81.4K
£68.7K
£2.7K
£10K
61
£96K
£74.4K
£7.2K
£14.4K
62
£130K
£87K
£12.3K
£30.3K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)
Sometimes a 5 year schedule
20%
LETO 1
20%
LETO 2
20%
LETO 3
20%
LETO 4
20%
LETO 5
Pri Microsoft so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)
Sometimes a 5 year schedule
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
Sometimes a 5 year schedule
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
Sometimes a 5 year schedule
Vključeni naziviPredloži nov naziv