Prodaja nadomestilo in Singapore pri Microsoft se giblje od SGD 298K na year za 61 do SGD 642K na year za 66. Mediana yearnega nadomestila in Singapore znaša skupaj SGD 363K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Microsoft. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
59
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
60
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
61
SGD 292K
SGD 163K
SGD 37.6K
SGD 91.7K
62
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)
Sometimes a 5 year schedule
20%
LETO 1
20%
LETO 2
20%
LETO 3
20%
LETO 4
20%
LETO 5
Pri Microsoft so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Microsoft so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
