Imenik podjetij
Microsoft
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Vodja projektov Stopnja

Project Manager I

Stopnje pri Microsoft

Primerjaj stopnje
  1. Project Manager I59
  2. 60
  3. Project Manager II61
    4. Prikaži 4 Več stopenj
Povprečje Letno Skupna plača
₹33,834
Osnovna plača
₹2,249,289
Delniški paket ()
₹413,568
Bonus
₹282,968
Microsoft logo
+₹20.9M
Block logo
+₹5.05M
Robinhood logo
+₹7.75M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.05M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
Najnovejši vnosi plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Microsoft

Povezana podjetja

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri