Imenik podjetij
Micro Focus
Micro Focus Plače

Plače Micro Focus se gibljejo od $13,046 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $229,140 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Micro Focus. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Programski inženir
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Poslovni analitik
$126K
Podatkovni znanstvenik
$90.2K

Finančni analitik
$151K
Informacijski tehnolog (IT)
$193K
Oblikovalec izdelkov
$167K
Vodja izdelkov
$229K
Prihodkovne operacije
$49.1K
Prodaja
$42.1K
Vodja programskega inženiringa
$123K
Arhitekt rešitev
$159K
Vodja tehniškega programa
$160K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Micro Focus je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $229,140. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Micro Focus je $124,063.

